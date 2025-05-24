أشهر قارئ لسورة يوسف.. وفاة الشيخ السيد سعيد - موعد ومكان العزاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، القارئ الشيخ السيد سعيد الملقب بسلطان القراء، والذي اشتهر بتلاوته المتقنة لسورة يوسف، بعد صراع مع المرض.

وعانى الشيخ السيد سعيد هلال الفترة الماضية، من المرض، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليماته بعلاج بإحدى المستشفيات العسكرية.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الشيخ السيد سعيد، من مسقط رأسه بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بمجرد وصوله نجله من السعودية.

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