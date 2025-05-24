"الإسعاف" تحتفل بـ 123 عامًا على تأسيسها وتفتتح مقرها الجديد

كتب- أحمد جمعة:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية كبرى تنظّمتها هيئة الإسعاف المصرية بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيسها، باعتبارها إحدى أقدم الهيئات الطبية المتخصصة في المنطقة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تسليط الضوء على المسيرة التاريخية للهيئة، ودورها الحيوي في دعم منظومة الطوارئ والرعاية الصحية في مصر، وجهودها المستمرة لتقديم خدمات الإسعاف على أعلى مستوى من الكفاءة والاستجابة السريعة.

وتضمن الحدث افتتاح المقر الجديد لهيئة الإسعاف بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يُعد من أهم مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الطوارئ الصحية في البلاد. ويهدف هذا المقر إلى تعزيز جاهزية الهيئة للاستجابة للحالات الطارئة من خلال رفع كفاءة التشغيل والدعم اللوجستي، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

ويأتي افتتاح المبنى الجديد في إطار استراتيجية الدولة لتطوير خدمات الطوارئ والإسعاف، وضمان سرعة الوصول إلى المصابين والمرضى، وتقديم خدمات إنقاذ الحياة بكفاءة ومهنية.

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