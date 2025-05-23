كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إعلان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ نحو 3.1 مليون فدان، بما يمثل أكثر من 98% من إجمالي المساحات المنزرعة، والتي تبلغ 3.4 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية



ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا السبت.

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جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية تفتح باب المشاركة.. تعرف على الشروط

أعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية عن فتح باب التقدم للجائزة في دورتها الـ12 اعتبارا من الخميس 22 مايو 2025 حتى الثلاثاء 22 يوليو 2025 وفقاً للقواعد التالية.

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غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. تحذير عاجل من السعودية قبل موسم حج 2025

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

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الصحة: عيادات البعثة الطبية تستقبل 2785 زيارة من الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ2785 حاجاً من خلال العيادات الخاصة ببعثة الحج الطبية، بالأراضي السعودية، بينهم 1628 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1157 حالة في المدينة المنورة.

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لمرور 40 عامًا.. محافظ القاهرة يشارك في احتفال جمعية محبي الأشجار

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم بحضور المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، و المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أعضاء جمعية محبي الأشجار بالمعادى احتفالهم بمرور ٤٠ عامًا على أول جولة لهم للمرور على الأشجار النادرة بالمنطقة وهو أحد أهم أنشطة الجمعية السنوية التي تهدف إلى تعريف المواطنين على أهمية وكيفية الحفاظ على الطبيعة المحيطة بهم .

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وزير البترول يستقبل وكيل مجلس النواب وقيادات برلمانية رفيعة المستوى

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا برلمانياّ رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مشيداً بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة ومجلس النواب.

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"الوزراء" يهنئ وزيرة البيئة بتعيينها أمينة لـ"اتفاقية مكافحة التصحر"

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".

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الزراعة: حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن حتى الآن

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ نحو 3.1 مليون فدان، بما يمثل أكثر من 98% من إجمالي المساحات المنزرعة، والتي تبلغ 3.4 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية.

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