لمرور 40 عامًا.. محافظ القاهرة يشارك في احتفال جمعية محبي الأشجار

كتب- أحمد الجندي:

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم بحضور المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، و المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أعضاء جمعية محبي الأشجار بالمعادى احتفالهم بمرور ٤٠ عامًا على أول جولة لهم للمرور على الأشجار النادرة بالمنطقة وهو أحد أهم أنشطة الجمعية السنوية التي تهدف إلى تعريف المواطنين على أهمية وكيفية الحفاظ على الطبيعة المحيطة بهم .

وتضمن احتفال هذا العام التعريف بتاريخ منطقة ترعة الخشاب بالمعادى وتفقد الحديقة التى أقامتها الجمعية فى المكان بالجهود الذاتية بعد أن تحول إلى مقلبًا للقمامة، وتضم الحديقة احدى اشجار الكافور العملاقة التي تمت استعادتها بعد سقوطها وإعادة زراعة الجزء الصالح منها للحفاظ عليها.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود جمعية محبى الأشجار على مدار أكثر من ٥٠ عامًا سواء فى منطقة المعادى أو باقى أحياء القاهرة ومحافظات مصر من أجل الحفاظ على الأشجار ورعايتها باعتبار أن الأشجار ليست مصدرًا للظل والشكل الجميل فحسب، بل هى العنصر الرئيس في مواجهة التغيرات المناخية وحماية التوازن البيئى.

كما أشاد محافظ القاهرة بنشاط جمعية محبى الأشجار ودورها التوعوي للتعريف بالأشجار وأنواعها وفوائدها وتشجيع زراعتها .

شارك فى الجولة الدكتور طارق البحيرى رئيس حى المعادى، وأسماء الحلوجى رئيس جمعية محبى الأشجار، وليلى حسين رئيس اتحاد شاغلين سرايات المعادى ، وعدد كبير من أعضاء الجمعية وقاطني المنطقة.

وجولة جمعية محبى الأشجار هى أحد أنشطتها السنوية التي نجحت في توثيق معظم أشجار المعادى، حيث يتم خلال تلك الجولات اختيار منطقة أو شارع تنفذ فيه الجولة للتعرف على أشجارها وحصرها.

كما أسهمت تلك الجولات فى تنمية الوعى عند الأفراد بضرورة الحفاظ على الأشجار كثروات طبيعية، حيث يتم خلال الجولة التعريف بنوع كل شجرة وتاريخها لكي يدركوا أهمية وقيمة الثروة الشجرية في محيطهم.

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