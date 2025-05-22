"الصحة" تناقش مع البنك الدولي تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي على هامش فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، لمناقشة آخر مستجدات التعاون المشترك في الاستثمار بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاجتماع تناول موضوعات مهمة منها التنمية البشرية، الاستثمار في رأس المال البشري، والاستراتيجيات الوطنية للسكان والطفولة، مع التركيز على تعزيز الصحة الإنجابية وتمكين المرأة، وتحسين فرص التعليم والتوعية بالقضايا السكانية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما بحث اللقاء دعم البنك الدولي لتطوير القطاع الصحي في مصر، ومراجعة المشاريع القائمة مثل وحدات الرعاية الصحية الأولية التي تخدم نحو 80 مليون مواطن من خلال 5400 وحدة، بالإضافة إلى دعم البرامج التدريبية كبرنامج الطبيب الزائر في صعيد مصر، وتعزيز مبادرات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" وبرامج التغذية وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتغذية.

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