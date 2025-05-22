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وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة

02:00 ص الخميس 22 مايو 2025

الدكتورة منال عوض

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القاهرة /أ ش أ/

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض حرص الحكومة على تحسين مستوى النظافة بمحافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات، بجانب الرصد والمتابعة وتقييم الأداء المستمر لشركات القطاع الخاص العاملة؛ بما يساهم في أداء أفضل خدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة وجودة الحياة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أنور النقيب استشاري هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة؛ لاستعراض الجهود الجارية لتحسين مستوى الخدمات من جمع ونقل ورفع المخلفات وكنس ونظافة الشوارع على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بتقييم الوضع الحالي لهيئتي النظافة والتحميل بالمحافظتين، والدراسات الخاصة بتعظيم كفاءة الإنفاق العام للهيئتين، وحسن إدارة الموارد والاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتطوير ورفع كفاءة الأداء؛ بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها وتوفير بيئة نظيفة وآمنة.

وفي السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية بتحديث الدراسات والمقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وعقد اجتماع خلال الشهر الجاري لاستمرار المتابعة لهذا الملف.

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تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض رفع المخلفات وكنس ونظافة الشوارع
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