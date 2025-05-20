كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي محمد العزبي، عن توقف معاشه لأسباب غير مفهومة رغم كونه لا زال على قيد الحياة.

وقال "العزبي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "يا بختك يا أبو زهرة، عندما توقف معاشي دون إخطار لم أعرف السبب وبعد مجهود كبير عرفت أني توفيت إلى رحمة الله تعالي وأنا لسه مش عارف من وجهة نظر التأمينات المكشوف عنها الحجاب".

وأضاف: "وسألت من حولي هو انا لسه عايش؟.. ماذا أفعل؟.. انتهى أصدقائي بأن كل من وصل التسعين عليه أن يثبت أنه مازال على قيد الحياة أو توفر الدولة معاشه الذي يعتمد عليه في أكله وشربه ودوائه وتتوقف حياته بإذن إخواننا موظفي التأمينات، وبعد دوخة عرفت إن المتهم بالموت يجب أن يثبت أنه حي".

وواصل: "طيب أنا مبتحركش ولا أخرج وأتنفس بصعوبة، لكن لازم أروح بنفسي مكتب التأمينات، روحت ووقعت بيد مرتعشة وأظهرت بطاقتي واطمأنت الحكومة إني حي يستحق الحسنة، صعب عليا حالي، حتى جاء الدور على الفنان الشهير عبد الرحمن أبو زهرة، فأصابه ما أصابني ولكن عندما نشر ابنه الخبر تحركت الحكومة، واعترفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقطع المعاش بسبب مشكلة تقنية وأنه تم تداركها فورًا وتم إعادة صرف المعاش له، وهو ما لم يحدث معي ومع كثيرين".

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