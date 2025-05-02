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لمدة ساعة.. مد باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

07:11 م الجمعة 02 مايو 2025

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين مد باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين لمدة ساعة.

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8 مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس يتنافسون على ٦ مقاعد.

وشهدت اللجان الانتخابية موزعة على أدوار النقابة اصطفاف طوابير من الصحفيين والصحفيات للإدلاء بأصواتهم.

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