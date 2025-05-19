السياحة: الشركات السعودية استلمت أراضي جميع حجاج السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إنه لا صحة على الإطلاق لما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية حول رفض بعض المطوفين السعوديين لحج الخمس نجوم استلام الأراضي المخصصة لحجاج هذا المستوى وذلك لضيق المساحات المخصصة للحجاج ، مشددة على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له علي الإطلاق ، وتؤكد غرفة الشركات ان ما تم نشره في هذا الخصوص يحتوي على الكثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة بالمرة

وشددت غرفة الشركات على أن المطوفين وطبقا للنظام الذي وضعته وزارة الحج والعمرة ليس دورهم استلام أراضي المخيمات الذي هو حق اصيل فقط للشركة السعودية مقدمة الخدمة التي تعاقدت معها الغرفة لخدمة حجاج الخمس نجوم وهي شركة مشارق الماسية لخدمة الحجاج، مما يؤكد وجود سوء فهم أو سوء نية مبيتة لدى من نشر تلك المعلومات المغلوطة أو صرح بها لأسباب غير مفهومة.

وأكدت الغرفة ان كافة الشركات مقدمة الخدمة للحج السياحي بكافة مستوياته قد استلمت الأراضي المخصصة لحجاج الشركات بجميع برامج و مستويات الحج السياحي " ٥ نجوم وبري واقتصادي " بما فيها شركة مشارق ، وتوضح الغرفة كذلك أن استلام تلك الأراضي تم وفقا للقواعد والضوابط التي وضعتها وزارة الحج السعودي بما فيها المساحة المخصصة لكل حاج.

كما تؤكد الغرفة أن ٩٩٪؜ من شركات السياحة المنفذة للحج قد تم تسكينها لدى مراكز الخدمة السعودية وبدأ الجميع الاستعداد لتنفيذ مخيمات الحجاج طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والمساحة المقررة لكل حاج في كل من منى وعرفات.

كما تم عقد عدة اجتماعات مع الشركات مقدمة الخدمة ورؤساء مراكز الخدمة العاملين معهم وتم التنسيق التام حول كافة الخدمات المقدمة للحجاج من التغذية والإعاشة والتنقلات وقد تم خلال تلك الاجتماعات حل كافة الملاحظات التي ظهرت بالمناقشات.

وأهابت الغرفة بالإعلاميين تحري الدقة التامة في نشر اية اخبار تخص الحج والحصول عليها من مصادرها الرسمية وليس من غير ذي صفة ، وتؤكد الغرفة أن نشر مثل تلك المعلومات والبيانات المغلوطة تسبب إثارة البلبلة في أوساط الحجاج كما تثير مخاوفهم، كما تؤكد الغرفة انها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من نشر وينشر مثل تلك المعلومات المغلوطة و ضد من يثبت أنه صرح بها.