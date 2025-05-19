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رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد وزارة الإعلام الكويتية

05:29 م الإثنين 19 مايو 2025

المهندس خالد عبدالعزيز يستقبل وفد وزارة الإعلام ال

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد وزارة الإعلام الكويتية، الذي ضم عادل المشعان، وكيل الوزارة للإعلام الخارجي، وعواد الفكر، مدير إدارة إعلام الدول العربية.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل ما يمر به العالم، وكذلك لمواجهة الثورة التكنولوجية الكبيرة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

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المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الأعلى للإعلام وزارة الإعلام الكويتية مدير إدارة إعلام الدول العربية
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