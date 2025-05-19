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رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة دراسة الأثر التشربعي لقانون التحكيم

03:28 م الإثنين 19 مايو 2025

بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد عودة الانعقاد.


جاء ذلك بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده في وقت لاحق.

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مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة هاني سري الدين
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