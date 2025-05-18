أحمد موسى: مصر لديها 40 موقعًا جديدًا مثل منجم السكري

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منجم السكري "الذهب، لم ينل حظه من التغطية الإعلامية، خاصة أن الشركة التي تعمل في المشروع - أنجلو جولد أشانتي- تستخدم أفضل التكنولوجيا التي تستخلص ذرات الذهب من الصخور، معلقًا: لدينا خلية عمل تتحمل كل الصعوبات؛ من أجل استخراج الذهب.

وأكد "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء تحدث عن وجود معدات بقيمة 800 مليون جنيه في المنجم، الذي يعد أحد أكبر مناجم العالم ومن بين أفضل 25 منجمًا دوليا.

وأوضح، أن استخراج الذهب يكون على مدى 10 سنوات، عكس استخراج البترول والثروات الأخرى، مشيرًا إلى أن الشركة ستستخرج ذهبًا خلال السنوات المقبلة بنفس كمية الذهب المستخرج خلال 15 سنة ماضية، وتنقية الذهب تتم بنسبة 99.99%، ما يساعد الدولة على زيادة احتياطي الدولة والبنك المركزي.

واختتم: "مصر بها 40 موقعًا جديدًا مثل منجم السكري، ومصر لن تتحمل أي أموال في عملية الاستخراج، معربًا عن أمنيته في إنشاء مجلسًا للذهب يضم خبراء محليين ودوليين في الصناعة.