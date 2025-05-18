حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة الفنية برئاسة المستشار علاء فؤاد

كتب- محمد نصار:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل الأمانة الفنية للحزب، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير البنية التنظيمية وتعزيز الكفاءات الفنية داخل أماناته المختلفة.

وقد تم تعيين المستشار علاء فؤاد، أمينًا عامًا للأمانة الفنية، وشهد التشكيل الجديد تعيين عدد من نواب رئيس الأمانة، وهم:

1- اللواء رفعت قمصان.

2- رنا حتاتة.

3- أحمد سمير زكريا.

كما تم تعيين عدد من رؤساء القطاعات ضمن الأمانة، وهم:

- محمد مصطفى شردي.

- نيفين نخلة.

- محمد جمال حنفي.

- حسام الجمل.

- حسام رضا السيد.

- حسام شعبان.

- أدهم سالم.

- حسام صديق.

- أيمن سليمان.

- حنان أبو سكين.

- أحمد المرسي.

ويأتي هذا التشكيل في إطار رؤية الحزب لتعزيز الأداء الفني والتنظيمي، ودعم العمل المؤسسي بما يخدم القضايا الوطنية ويلبي تطلعات المواطنين في المرحلة القادمة.

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