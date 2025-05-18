

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-5-2025، على أغلب المناطق بمحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة والصعيد.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يكون طقس اليوم الأحد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أما فيما يتعلق بالرياح، قالت الهيئة، إن طقس اليوم الأحد يشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-5-2025 على أغلب المناطق في المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 37 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 37 درجة.

- دمياط الصغرى 21 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 20 والعظمى 36 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 40 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 19 والعظمى 26 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- الغردقة الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.

- مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 39 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

- بني سويف الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

- المنيا الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

- أسيوط الصغرى 25 والعظمى 43 درجة.

- سوهاج الصغرى 26 والعظمى 46 درجة.

- قنا الصغرى 28 والعظمى 47 درجة.

- الأقصر الصغرى 28 والعظمى 47 درجة.

- أسوان الصغرى 29 والعظمى 47 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 45 درجة.