الإيجار القديم.. "إسكان النواب" تستمع إلى المحافظين الأسبوع المقبل

كتب- نشأت علي:

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأحد بعد المقبل، سيتم دعوة ٤ من المحافظين؛ لا سيما المحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

يُشار إلى أنه في اجتماع سابق أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، والجيزة 18%، والإسكندرية 12,9%، والقليوبية 9%.

وأشار اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

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