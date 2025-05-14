نقيب الإعلاميين: سيطرنا على فوضى الإعلام عبر هذه الإجراءات

كتب- أحمد السعداوي:

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العلمي الثامن للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية من خلال مؤسساتها الإعلامية، وتحديدًا نقابة الإعلاميين، سيطرت سيطرةً تامةً على فوضى الإعلام من خلال خمسة محاور رئيسة.

ونوه سعدة بأن المحاور الخمسة تتمثل في التالي:

１- تقنين أوضاع العاملين في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة.

２- عمل ميثاق شرف إعلامي ومدونة السلوك المهني ونشره في الجريدة الرسمية؛ ليكون معمولًا به ومرشدًا لعمل جميع الإعلاميين.

３- محاربة منتحلي صفة إعلامي وغلق الكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

４- عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة وتطوير أداء الإعلاميين، وكان آخرها البرنامج التدريبي المشترك مع إدارة الشؤون المعنوية، والذي عُقد أواخر أبريل الماضي.

５- إنشاء كيانات إعلامية تابعة للنقابة؛ تساعد في ضبط المشهد الإعلامي، مثل المرصد الإعلامي التابع للنقابة الذي يتابع أداء جميع الإعلاميين في الوسائل الإعلامية من الناحية المهنية، بالإضافة إلى إنشاء مركز مكافحة الشائعات التابع للنقابة؛ لضمان جودة وصدق الرسالة الإعلامية الموجهة للمجتمع، لتكوين رأي عام حقيقي يحافظ على وحدة وتماسك المجتمع.

وتابع نقيب الإعلاميين: كل هذا تقدمه النقابة بإدارة اقتصادية إعجازية، فنحن لم نتقاضَ مليمًا واحدًا من أية جهة في الدولة، وبتمويل ذاتي مئة في المئة، وهذا ما يجب أن تكون عليه إدارة المؤسسات حتى نكون داعمين مساندين لوطننا ومجتمعنا، ونؤدي مهمتنا بالشكل الناجح والمرضي للدولة والمجتمع.

وأضاف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن عنوان المؤتمر يحمل اسمًا كبيرًا وهو (الإعلام وبناء الإنسان)، ويطرح سؤالًا مهمًّا؛ هو: كيف يكون الإعلام مساهمًا وبقوة في بناء الإنسان؟ وتكون الإجابة من خلال رسائل إعلامية مهنية تساعد في تكوين رأي عام صادق، وتساعد في نشر الوعي، ومجابهة الشائعات، وترسيخ الأخلاق والقيم القويمة، مثل التسامح، والتعايش السلمي، وحب الوطن، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية وطننا، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المستهدفة لمجتمعنا.

وأكد سعدة أن الإعلام يشهد تطورًا مذهلًا لحظيًّا في وسائله الناقلة، وصناعة محتواه، وانتشاره اللحظي، وهذا يفرض علينا أن نكون منتبهين قادرين على مواكبة التطور ودخول دائرة المنافسة والانتشار والتأثير العالمي لتلك الرسالة الإعلامية.

وكرّمت إدارة الأكاديمية، برئاسة الأستاذة ياسمين محمد فريد خميس، واللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس الأكاديمية، والأستاذ الدكتور محمد شومان نائب رئيس الأكاديمية، والأستاذة الدكتورة سهير صالح عميد المعهد، والأستاذة الدكتورة إلهام يونس وكيل المعهد، النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، على دوره البارز في خدمة الحياة الإعلامية الأكاديمية لدارسي الإعلام في كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دوره الحازم والحاسم في ضبط المشهد الإعلامي من خلال نقابة الإعلاميين.