قصور الثقافة تنظم مؤتمر "الإبداع حق للجميع" للتمكين الثقافي لذوي الهمم بالغربية.. غدا

كتب- محمد شاكر:

يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، في الحادية عشرة صباح غد الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم، تحت عنوان "الابداع حق للجميع"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

ينفذ المؤتمر بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان والإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور كمال القدح الباحث بوزارة العدل، ويناقش المؤتمر العديد من المحاور، من بينها: الثقافة كحق من حقوق ذوي الهمم، وتمكين ذوي الهمم من المشاركة في الانتاج الثقافي والفني والتحديات والحلول لجعل المؤسسات الثقافية صديقة لذوي الهمم.

هذا ويشهد المؤتمر عددا من الكلمات البروتوكولية، يليها عقد حلقتين بحثيتين، عن ذوي الهمم بين الحقوق والواجبات، والسياسات الخاصة بذوي الهمم، كما يشمل معرضا للمشغولات اليدوية، علاوة على مشاركة الأطفال في ورشة فنية تفاعلية، وتختتم فعاليات المؤتمر بعرض فني تعقبه جلسة التوصيات.

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