بدء اجتماع "إسكان النواب" للاستماع لمستأجري الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ويشهد الاجتماع اليوم، الاستماع لرؤية المستأجرين في مشروع القانون.

وكانت اللجنة اللجنة استمعت للملاك في اجتماعها أمس الأحد، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.