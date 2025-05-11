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كتل هوائية ونشاط للرياح والأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

09:42 م الأحد 11 مايو 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلًا بشأن دخول الجبهة الباردة للبلاد مع نشاط للرياح.

وقالت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة يصاحبها نشاط رياح على شمال البلاد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق".

وكانت الأرصاد قد توقعت انخفاض درجات الحرارة غدًا الإثنين، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تصل إلى 8 درجات.

وأوضحت أنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

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