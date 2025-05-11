تخريج الدفعة الأولى من مبادرة “تأهيل الشباب لسوق العمل” بمحافظة كفر الشيخ

كتب- عمرو صالح:

شهدت محافظة كفر الشيخ تخريج الدفعة الأولى من مبادرة “تأهيل الشباب لسوق العمل”، التي أطلقتها أمانة التضامن الإجتماعي المركزية بحزب حماة الوطن بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وبلغ عدد الخريجين 48 شابًا وشابة تم تأهيلهم مهنيًا في عدد من التخصصات الفنية.

وتستهدف المبادرة تدريب الشباب مهنيًا من خلال وحدات تدريب متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات، تجوب محافظات الجمهورية بمعدل محافظة كل شهر، ضمن خطة مستدامة تسعى لتأهيل أكبر عدد من الشباب في المجالات الفنية والمهنية.

وأقيم حفل التخرج بحضور قيادات حزبية وتنفيذية على رأسهم اللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، واللواء أ.ح وليد فاروق حافظ، مدير المعهد الفني للصناعات المتطورة بقطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي، والدكتور محمد توفيق مبروك، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والنائب محمد الشهاوي، أمين عام محافظة كفر الشيخ بالحزب، إلى جانب أعضاء أمانة التضامن الاجتماعي المركزية بالحزب.

وقالت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن المركزية بحزب حماة الوطن، خلال كلمتها في حفل التخرج: “نحتفل اليوم بثمار عمل وجهد كبير، نحتفل بتخريج أول دفعة من شباب المبادرة التي أطلقناها بكل فخر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس، الذي يضع دائمًا بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة.”

وأضافت الأنصاري: “انطلقت هذه المبادرة من إيماننا بأن مستقبل مصر يبدأ من شبابها، وأن العمل المهني والفني ليس فقط وسيلة للرزق، بل هو طريق للكرامة والتمكين وبناء وطن قوي منتج. ولأجل ذلك وفرنا التدريب بأحدث الوسائل ومن دون أي مقابل.”

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم بعيدًا عن شبح البطالة والهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص تدريب حقيقية تُواكب المعايير الدولية وتُعد الشباب للانخراط الفوري في سوق العمل أو إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

وتعد هذه الدفعة باكورة مراحل المبادرة التي تنفذ من خلال سيارات تدريب متنقلة مجهزة بكامل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية الحديثة، وتجوب محافظات الجمهورية تباعاً، حيث تقدم ورشًا عملية في مجالات النجارة، وصيانة الأجهزة المنزلية، واللف الكهربائي، وصيانة الشاشات، والتركيبات الكهربائية، وغيرها، على أيدي نخبة من المدربين المتخصصين.

وشهد الحفل تكريم الخريجين وتوزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، وسط إشادة من الحضور بجودة التدريب ومستوى الأداء، مع التأكيد على أهمية استمرارية المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات.

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