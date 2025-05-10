وزيرا التضامن والزراعة ورئيس التحالف الوطني يتابعون نتائج مبادرة "ازرع" استعدادًا لتدشين مرحلة جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة نتائج مبادرة "ازرع" والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة.

شارك في الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وباسم بديع، رئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، وماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول مبادرة "ازرع".

نتائج المبادرة

تضمن الاجتماع استعراض نتائج مبادرة "ازرع" في مراحلها الثلاث، إضافة إلى الاستعدادات لتدشين المرحلة الجديدة. المبادرة حققت هدفها في تشجيع صغار المزارعين ودعمهم في توفير المحاصيل الزراعية، وخاصة القمح، ما يعزز الأمن الغذائي ويشجعهم على الاستمرار في زراعة المحصول.

تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون القائم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنفيذ المبادرة، مشيدة بالنتائج المحققة، والتي أسهمت في توفير المحاصيل الاستراتيجية.

وأكدت أن الوزارة ستستمر في دعم المبادرة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن أحد أهداف المرحلة القادمة هو دعم صغار المزارعين وأسر برنامج "تكافل وكرامة" في استدامة زراعة القمح.

تركيز وزير الزراعة على حماية المزارعين

من جهته، أكد وزير الزراعة على أهمية التعاون المثمر بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي لدعم صغار المزارعين، مشددًا على أهمية حماية ورعاية هؤلاء المزارعين في ظل التحديات التي يواجهونها.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تصل إنتاجية القمح هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن من المساحة المزروعة البالغة 3.1 مليون فدان، كما أكد أن الدولة تقدم كافة أوجه الدعم للمزارعين لزيادة الإنتاجية.

دور التحالف الوطني في تحقيق التنمية

أشارت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المبادرة تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في 16 محافظة، حيث استهدفت حوالي 500 ألف من صغار المزارعين، ودعمت زراعة نحو 780 ألف فدان خلال المرحلة الثالثة.

وأوضحت أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن 18% من المشاركين في المبادرة هم من أسر برنامج "تكافل وكرامة".

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