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الوطنية للإعلام: عقد مؤتمر مستقبل الدراما في مصر 22 أبريل

03:42 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني انطلاق مؤتمر (مستقبل الدراما في مصر)، 22 أبريل المقبل، وذلك بمقر الهيئة بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.

وقال المسلماني، في بيان صحفي: إن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات : العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: المؤتمر سيتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وسيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية.

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الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني مؤتمر مستقبل الدراما
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