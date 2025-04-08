ثروت سويلم: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة قوية برفض تصفية القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبصحبته الرئيس الفرنسي ماكرون إلى العريش، هي رسالة للعالم أجمع أن مصر تقف بقوة ضد مخططات التهجير، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن الحشود الشعبية التي اصطفت أمام معبر رفح تؤكد وقوف الشعب المصري صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، رافضين أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ورفضهم كل مخططات تهجير أهل غزة من وطنهم، مثمنًا زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها أبناء غزة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الأعزل.

وأشار سويلم إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، وتعكس بشكل واضح حجم التقدير المتبادل والحرص المشترك على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

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