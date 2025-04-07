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برلماني: زيارة ماكرون لخان الخليلي تؤكد أننا بلد الأمن والأمان

10:24 م الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في خان الخليلي

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كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن البيان الصادر عن قادة القمة الثلاثية التي ضمت مصر وفرنسا والأردن، بضروة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خطوة مهمة نحو توحيد الرؤى الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن هناك توافق مصري أردني فرنسي تجاه ما تمر به المنطقة من تصعيد عسكري، وهو ما دفع قادة الدول الثلاث للمطالبة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيدا بالجهود المبذولة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار، سواء على المستوى العربي أو الدولي، داعيا المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية من أجل بدء أعمار غزة.

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بتأكيد القادة الثلاث على رفض التهجير وقلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث دعا القادة إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات، كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.

وأوضح النائب محمود حسين، أن جولة الزعيمين المصري والفرنسي في منطقة خان الخليلي وتناول العشاء في مطعم ومقهى نجيب محفوظ تحمل دلالات عظيمة وكبيرة وتوجه وتؤكد للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان رسالة قوية بأن مصر بلد الأمن والاستقرار والانفتاح الثقافي، وتُظهر للعالم أن القاهرة ليست فقط مركزًا سياسيًا، بل أيضًا مركزًا حضاريًا.

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