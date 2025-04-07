ماكرون: وصول طائرتين من طراز رافال لمصر ضمن المجموعة الثانية المتعاقد عليها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصول أول طائرتين من طراز رافال فرنسية الصنع، إلى مصر ضمن المجموعة الثانية المتعاقد عليها.

وأعرب "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الاثنين، عن شكره العميق للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال الحار أمس في حي خان الخليلي، مشيرًا إلى أن زيارته اليوم هي تشريف وتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والإرادة المشتركة لمزيد من توثيق العلاقات.

وقال الرئيس الفرنسي: أهنىء نفسي بأنه تم تأكيد العلاقة الوثيقة مع مصر اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن فرنسا ستتابع وتدعم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وستدعم كل المشروعات الإصلاح.

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