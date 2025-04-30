"الجبهة الوطنية" يهنئ العمال بعيدهم: حجر الأساس في بناء المستقبل

كتب – عمرو صالح:

تقدَّم حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، بالتهنئة إلى عمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال، اليوم الذي نحتفي فيه بعطاء وجهد كل يدٍ تبني، وكل عقلٍ يُبدع، وكل روحٍ تُخلِص في عملها من أجل رفعة هذا الوطن العظيم.

وعبّر الحزب في بيانه عن دعمه لعمال مصر، الذين هم عماد الوطن وسنده، وتثمينه لجهودهم المخلصة التي تُسهم في تقدم الأمة ونهضتها.

كما تقدَّم الحزب بتهنئة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، تقديرًا لدورهم الوطني، فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية.

وأشار البيان إلى أن العمال هم المخاطبون في كل حديث للرئيس، وفي كل مهمة بناء يعتزمها المصريون لتغيير واقعهم، فهم عماد الجمهورية الجديدة، بمشروعاتها التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة.

وشدّد الحزب في بيانه على أهمية الاستمرار في عملية تمكين العمال، وضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، لأنهم حجر الأساس في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

ودعا الحزب في هذا اليوم إلى مواصلة العمل والإخلاص، وتجديد الالتزام والعهد بالدفاع عن حقوق العمال، وتبني قضاياهم، والعمل جنبًا إلى جنب من أجل مصر قوية ومتقدمة.

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