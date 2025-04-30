السكة الحديد ترفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

كتب- محمد نصار:

وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، برفع درجة الاستعداد القصوى على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين البحري والقبلي.

يأتي ذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، لموجة من الرياح القوية المحملة بالأتربة والرمال نتيجة منخفض جوي خماسيني.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال، تصل سرعتها إلى 60 كم/س وقد تتجاوز 80 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت هيئة السكة الحديد جاهزيتها الكاملة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على أمان وسلامة مسير القطارات، من خلال غرفة طوارئ مركزية مدعومة بغرف طوارئ فرعية تغطي مختلف المناطق. وتشمل خطة الطوارئ متابعة دقيقة لحركة القطارات على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الركاب والعاملين وضمان انتظام التشغيل.

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