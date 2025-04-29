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تكريمًا لتضحياتهم.. مجلس الوزراء يدرج 401 شهيد و38 مصابًا في صندوق تكريم الشهداء

01:49 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقطاع السياحي، العاملين في فنادق مدن طابا ودهب ونويبع، على أن يتم صرف كل دفعة من هذه الدُفعات بشكل دوري شهريًا، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به في المناطق التي لا تزال تعاني من تداعيات تراجع معدلات الإشغال.

ووفقًا للضوابط المحددة، يشترط لصرف هذه الدفعات أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% خلال آخر ثلاثة أشهر، على أن يتم اعتماد هذه النسبة من الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن يرتبط استمرار الصرف بعودة المعدلات السياحية المعتادة للإشغال في تلك المدن.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين في القوات المسلحة، ممن شاركوا في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك دعمًا وتقديرًا لتضحياتهم.

وشمل القرار إدراج 401 شهيد، و14 مصابًا من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ممن استشهدوا أو أُصيبوا في الحروب السابقة، إلى جانب 13 متوفًى و24 مصابًا من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، كما تضمن القرار تعديل نسبة العجز لـ6 من الضباط المصابين المُدرجين سابقًا ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.

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