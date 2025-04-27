ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين 28 أبريل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين 27 أبريل2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن يكون الطقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل في أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية صباحاً على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة، أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي غداً الاثنين

- القاهرة الكبرى: 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

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