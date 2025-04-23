عبد المحسن سلامة: مستشفى الصحفيين "هيشوف النور" في الدورة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح كنقيب للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، إن مشروع مستشفى الصحفيين "تأخرنا كثيرا".

وأضاف "سلامة"، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة "أونا"، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت): في الفترة من 2017 إلى 2019 جبت أرض المستشفى في حدائق أكتوبر خلال دورتي، والمشروع سيظهر للنور في الدورة المقبلة لو شرفت بتمثيلكم، ومالوش علاقة بالدولة، والتمويل هيكون بنفس طريقة معهد التدريب اللي اتعمل في نقابة الصحفيين".

في سياق متصل، علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قائلًا: على مدار دورتين، لو تمكنا من إنشاء مستشفى للصحفيين، هيكون إنجازًا تاريخيًا.

وأضاف: لا بد أن تكون الكلمة بناءة، ونقدم قدوة ونموذجًا لكل الانتخابات في مصر، ونثبت أننا نقابة قادرة على خوض منافسة انتخابية محترمة دون تجريح أو تكسير عظام.

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