9 صور لمصنع الكمرات الخرسانية الخاص بمترو الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، تفاصيل مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إن المصنع يقع بمنطقة "ميرغم" غرب محافظة الإسكندرية على مساحة 150 ألف م 2.

وأضافت أن المصنع يختص بتصنيع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدًا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

ويضم المصنع 4 خطوط لإنتاج الكمرات تعمل على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف، حيث يبلغ طول الخط الواحد 100 متر.

كما يضم المصنع ورش تصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات، ومحطة خلط الخرسانة بالإضافة إلى 6 رافعات لنقل الكمرات، ومعمل لاختبار الخرسانة، وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب.

ويسع المصنع لتخزين 350 كمرة، ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترًا.

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