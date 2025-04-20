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وزارة الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بإنتاجية تصل إلى أكثر من 3 ملايين طن

03:57 م الأحد 20 أبريل 2025

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

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القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من "السكر" وليست بحاجة إلى الاستيراد.. مشيرا إلى أن إنتاج السكر خلال عام 2025 الجاري يصل إلى أكثر من 3 ملايين طن.

وقال عبد الجواد - لبرنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الأحد - "إن ارتفاع سعر قصب السكر إلى 2500 جنيه، ووصول سعر البنجر إلى 3 ألاف جنيه لدى معظم المزارعين، أدى إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة إلى أكثر من 780 ألف فدان بنجر هذا العام، والعام الماضي حوالي 600 ألف فدان.

وأضاف أنه سيتم إنتاج أكثر من 3 ملايين طن سكر.. مشيرا إلى أن هذه الكمية تنتج لأول مرة في تاريخ مصر، حيث يصل إنتاج السكر من القصب نحو 620 ألف طن، ومن البنجر حوالي 5ر2 مليون طن سكر.

وأكد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة أن هناك اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، مشيرا إلى أن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام القادم.

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الدكتور مصطفى عبد الجواد وزارة الزراعة اكتفاء ذاتي من السكر
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