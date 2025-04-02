شركات السياحة: توقف إصدار معظم تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن توقف معظم تأشيرات العمرة 2025 خلال الفترة الحالية.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن معظم تأشيرات العمرة متوقفة حاليًا نتيجة إجراءات مشددة من الجانب السعودي استعدادًا لموسم الحج 2025.

آخر موعد لعودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لعودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية سيكون يوم 30 شوال الجاري.

وأكد أن موسم العمرة الحالي انتهى لمعظم الشركات حاليًا، حيث يُجرى الاستعداد لموسم الحج 2025 تفاديًا لما حدث من أخطاء في موسم الحج السابق.

الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم إلى الحج السياحي 2025

جاءت الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم إلى الحج السياحي 2025، كما يلي:

- شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة.

- أصل الشهادة وتطعيم كورونا والجرعة التنشيطية.

- 6 صور 4*6 خلفية بيضاء، وبالنسبة للسيدات "يفضل غطاء في الرأس".

- أصل جواز السفر ولا تقل مدته عن عام.

- شهادة QR Code للتطعيمات.

- بطاقة تطعيم الالتهاب السحائي.

- فيش مميكن "قبل السفر بـ3 شهور ع الأقل".

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