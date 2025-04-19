"قومي حقوق الإنسان" يطلق برنامج تعزيز المشاركة السياسية ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات

كتب- محمد نصار:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات، يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم.

وتأتي فعاليات البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ضمن التعاون الوثيق بين الطرفين بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على المشاركة والرقابة المجتمعية.

يفتتح فعاليات ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وعبد الجواد أحمد، عضو المجلس ومنسق بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور عدد القيادات والشخصيات العامة، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات والخبراء في مجال حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني والإعلاميين.

ويؤكد المجلس، أن البرنامج يأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز القيم الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر بناء شراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن مشاركة فاعلة ومستنيرة في صنع القرار.

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