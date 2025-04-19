ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم حتى الخميس 24 أبريل على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكرارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة على مدار الاسبوع المقبل وأجواء حارة على معظم الأنحاء موضحا أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من اليوم السبت 19 أبريل وحتى الإثنين 21 أبريل شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية القريبة منها نشاط لحركة الرياح.

وأوضح البيان أنه بداية من الثلاثاء 22 أبريل وحتى الخميس 24 أبريل نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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