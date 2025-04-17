وزير الري: مقترح لتأهيل محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات، مارك بومان، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.

وتم خلال الاجتماع، وفق بيان الوزارة الخميس، استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل: مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل تأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي.

وتم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتي أعدتها الوزارة مؤخرًا، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءً على الحصر الذي أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية.

كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الاتفاق مؤخرًا على قيام البنك بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات التمويل المطلوبة والتي ستسفر عنها الدراسة.

وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارٍ تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، والعمل على إحلال 7 كباري و1 هدار و1 نطاق أعشاب، وطرح إنشاء محطتي الحامول وسماتاي، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، وطرح عملية توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه.

كما يتم حاليًا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال.

وتم كذلك خلال الاجتماع مناقشة مقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلًا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

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