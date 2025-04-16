رئيس "القومي للإعاقة" تكشف تفاصيل تنمر سائق نقل عام على سيدة من ذوي الهمم

كتبت -داليا الظنيني:

عبرت إيمان كُريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، عن استيائها الشديد من الفيديو الذي ظهرت فيه سيدة من ذوي الإعاقة تتعرض لإهانة وطرد من سائق أتوبيس عام، قائلة: "الست دي نازلة من بيتها بمسؤولياتها، وتكبدت العناء عشان تروح مشوار، وفي الآخر اتعرضت لإيذاء نفسي شديد، أنا شايفة إنها محتاجة علاج نفسي بعد اللي حصل لها".

وأضاف "كُريم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن السائق تصرف بطريقة مهينة، حيث رفض فتح الباب الأمامي لها وطلب منها النزول، بل وتلفّظ بألفاظ غير لائقة، رغم أنها من أصحاب الهمم ولها حقوق قانونية واضحة في التنقل والدعم في وسائل المواصلات

وتابعت، أن الواقعة تعد "تنمرًا صريحًا"، وأن ما حدث مش بس قلة احترام، لكن كمان خرق للقانون، وطالبت بضرورة معاقبة هذا السائق حتى يكون عبرة لغيره من المتجاوزين في حق ذوي الإعاقة.

واختتمت حديثها بالقول: "أنا بناشد السيدة دي، وبناشد أي حد من ذوي الإعاقة، لما حد يتنمر عليك أو يهينك، متسكتش.. اعمل محضر، وإحنا كمجلس هنبقى معاك ونساعدك قانونيًا ونفسيًا."

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