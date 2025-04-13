بتكلفة 215 مليون يورو.. مصر تستعد لإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس"

كتب- محمد نصار:

وقعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتفاقًا تنفيذيًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل مشروع السكك الحديدية الجديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس).

وتبلغ إجمالي قيمة التمويل الموجه للمشروع، 215 مليون يورو، موزعة على النحو التالي:

1- مكون أجنبي: 105 ملايين يورو: (70 مليون من وكالة التنمية الفرنسية - 35 مليون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

2- مكون محلي: 110 ملايين يورو.

المسار والتفاصيل الفنية

يبلغ طول الخط الرئيسي 63.5 كم، ويربط الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، ويشتمل على 7 محطات رئيسية:

1- الروبيكي.

2- المنطقة الصناعية 1.

3- المنطقة الصناعية 2.

4- الكيلو 14.

5- محطة تبادلية بالعاشر من رمضان (مرتبطة بـ LRT).

6- ميناء العاشر من رمضان.

7- بلبيس.

كما يشمل تنفيذ خط بطول 18.5 كم يربط بين خط (القاهرة - الروبيكي - السويس) والميناء الجاف، وخط إضافي طوله 45 كم يصل الميناء الجاف بخط (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) مرورًا ببلبيس.

أهمية المشروع

1- ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية والموانئ مثل: السخنة، الأدبية، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، الدخيلة.

2- دعم حركة البضائع بين الموانئ والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

3- تقليل الاعتماد على الشاحنات، تقليل الزحام، الانبعاثات، الحوادث وتكاليف الصيانة.

4- خدمة العمالة المتنقلة من بلبيس للعاشر من رمضان.

5- تعزيز النقل المستدام ضمن برنامج "نوَفِّي+".

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