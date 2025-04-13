إعلان

بتكلفة 215 مليون يورو.. مصر تستعد لإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس"

05:19 م الأحد 13 أبريل 2025

الفريق كامل الوزير وزير النقل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

وقعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتفاقًا تنفيذيًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل مشروع السكك الحديدية الجديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس).

وتبلغ إجمالي قيمة التمويل الموجه للمشروع، 215 مليون يورو، موزعة على النحو التالي:

1- مكون أجنبي: 105 ملايين يورو: (70 مليون من وكالة التنمية الفرنسية - 35 مليون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

2- مكون محلي: 110 ملايين يورو.

المسار والتفاصيل الفنية

يبلغ طول الخط الرئيسي 63.5 كم، ويربط الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، ويشتمل على 7 محطات رئيسية:

1- الروبيكي.

2- المنطقة الصناعية 1.

3- المنطقة الصناعية 2.

4- الكيلو 14.

5- محطة تبادلية بالعاشر من رمضان (مرتبطة بـ LRT).

6- ميناء العاشر من رمضان.

7- بلبيس.

كما يشمل تنفيذ خط بطول 18.5 كم يربط بين خط (القاهرة - الروبيكي - السويس) والميناء الجاف، وخط إضافي طوله 45 كم يصل الميناء الجاف بخط (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) مرورًا ببلبيس.

أهمية المشروع

1- ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية والموانئ مثل: السخنة، الأدبية، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، الدخيلة.

2- دعم حركة البضائع بين الموانئ والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

3- تقليل الاعتماد على الشاحنات، تقليل الزحام، الانبعاثات، الحوادث وتكاليف الصيانة.

4- خدمة العمالة المتنقلة من بلبيس للعاشر من رمضان.

5- تعزيز النقل المستدام ضمن برنامج "نوَفِّي+".

اقرأ أيضًا:

بعد أيام.. موعد تغيير توقيتات غلق المحال والمقاهي والسوبر ماركت

استقبله أمير قطر.. السيسي يصل الدوحة في مستهل جولته الخليجية

حصر الأجور الأزيد من الحد الأقصى.. "خطة النواب" تستعرض تقرير موازنة 2023-2024

آخر فرصة للتقديم اليوم.. وظائف بالسعودية للأطباء -التخصصات وطريقة التقديم

مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام مع مصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشروع السكك الحديدية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه