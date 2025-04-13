"سلامة الغذاء": تصدير 263 ألف طن مواد غذائية .. والسودان وإيطاليا أكبر المستوردين

كتب- أحمد جمعة:



ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية بلغ 4800 رسالة بنحو 263 ألف طن لعدد 1400 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 625 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الـ 13 لعام 2025، عن الفترة من 5 إلى 11 إبريل، أن البطاطس مازالت تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 35 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 8 آلاف طن ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 66 صنف بنحو 72 ألف طن.



وأضافت أن الموالح مازالت أيضا تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 45 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بنحو 65 ألف طن ، موضحة أن السودان وإيطاليا وروسيا والسعودية مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 190 دولة مستوردة.



وأوضحت الهيئة، أن ميناء مطار القاهرة أحتل المركز الأول الفترة الماضية في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 888 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 800 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 656 رسالة.



وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2330 رسالة بنحو 426 ألف طن لعدد 944 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 360 صنفا من القمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها البرازيل، اندونيسيا وبلغاريا، مضيفة أن ميناء الإسكندرية تصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 730 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 465 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 320 رسالة.



وأضافت أن عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – بلغ 1200 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع بلغ 342 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات بلغ 55 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 112 مستوردا.



وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه تم إصدار 880 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي ، مضيفة أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 10 منتجات و16 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 220 منتجًا جديدًا، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.



ولفتت إلى أن إدارة السلع الاستراتيجية نفذت زيارتين لمواقع تخزين القمح، كما تم تنفيذ 4 زيارات تفتيش على مضارب الأرز، وتسجيل 2 منشأة لتداول الأرز، مضيفة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بلغ 77 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 46 شكوى وجاري فحص 31 شكوى.



وأضافت أنه عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغ 42 زيارة، وتم تسجيل 7 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 2310 آذونات تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1207 شركات مصدرة.