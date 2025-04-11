توجيه عاجل من وزير التموين بشأن تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمواد البترولية

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وشدّد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة إجراء جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بانتظام وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات للمواطنين بصورة طبيعية.

كما أشار الوزير إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف على مدار الساعة.

كما شدد الدكتور شريف فاروق بعدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، كما أن فرق الرقابة التموينية متواجدة على الأرض على مدار اليوم، ونتعامل بكل حسم مع أي مخالفات لضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.