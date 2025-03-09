نص تهنئة رئيس "النواب" بمناسبة يومَي "الشهيد" و"المرأة العالمي"

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي.

قال جبالي: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصري، فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعًا، وهي ذكرى يوم الشهيد، فنتذكر جميعًا بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، فنالوا هم من الحياة أسمى ما يناله البشر، ونلنا نحن من تضحيتهم بأرواحهم العز والمجد والفخر.

وأضاف رئيس "النواب": وإذا كانت الشعوب تتلقى في شهدائها العزاء، فنحن نتلقى في شهدائنا التهاني، لأن شهداءنا ليسوا أمواتاً، وإنما هم أحياء يقيمون بيننا مثلما هم أحياء عند ربهم يرزقون، نستلهم منهم معاني التضحية والفداء، ونستمد من تضحياتهم العزم والإباء، ونرفع بهم رؤوسنا حتى تعانق السماء.

وتابع جبالي: فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل، قادةً وضباطًا وجنوداً وأفراداً، على دورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم في مواجهة الإرهاب، والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة في أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزًا للدفاع بالغالي والنفيس عن هذا الوطن العظيم، والاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب الوطن.

وقال جبالي: احتفلت مصر بالأمس باليوم العالمى للمرأة، وننتهز هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا لنتوجه بخالص التهنئة إلى كل مرأة مصرية، ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم بمناسبة هذا اليوم، فالمرأة رغم العديد من التحديات التي واجهتها على مر العصور، فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة؛ لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع في مختلف المجالات.

واستطرد رئيس البرلمان: وها هي المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــودـ وذلك الكفــاح، حتى أصبحت شريكًا كاملًا في صنع القرارات وتحــقيـــق الإنجــــازات، وصارت وزيــــرة، ونائبة عـــن الشعــــب في البرلمان بغرفتَيه، بل وأصبحت قاضية تعتلي منصة القضاء.

واختتم جبالي: فتحية إجلال وتقدير لكل امرأة على وجه الأرض.. تحية لكل أم وأخت وزوجة، والتي قال عنها كاتبنا المصري الكبير توفيق الحكيم -وبحق- إن عقل المرأة إذا ذبل ومات، فقد ذبل عقل الأمة كلّها ومات.