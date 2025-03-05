"عربية النواب": البيان الختامي للقمة العربية تاريخي وحاسم وتضمن الرؤية المصرية

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية غير العادية تاريخي وحاسم، مؤكدًا أنه تضمن الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته الواضحة والحاسمة أمام القمة؛ لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أباظة، في بيان له اليوم الأربعاء: إن أكبر دليل على ذلك هو اعتماد القمة العربية لخطة مصر لإعادة إعمار غزة، وتأكيد أهمية التعاون مع واشنطن؛ لتحقيق السلام على أساس حل الدولتَين، وأيضًا تأكيد البيان الختامي للقمة على أن التهجير القسري للفلسطينيين يدخل المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات، مشيدًا بإدانة البيان الختامي وقفَ إدخال المساعدات وسياسة التجويع والأرض المحروقة في غزة، وتحذيره من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة ترحيب القمة العربية باستضافة القاهرة مؤتمر إعادة الإعمار "في أقرب وقت" بمثابة دليل واضح على الالتفاف العربي حول الرؤية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مثمنًا ترحيب البيان الختامي بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، ودعم جهود تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بدعوة البيان الختامي لمجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام، لتحقيق الأمن في الضفة وغزة، مطالباً المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ مطالب وقرارات القمة العربية الطارئة.

وأكد أباظة أن البيان الختامي كان واضحًا وحاسمًا في التعبير عن الموقف الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارًا؛ بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًّا، مثمنًا إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أية محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

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