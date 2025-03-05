وزيرة البيئة تبحث تنفيذ مشروعات إدارة مخلفات وتنوع بيولوجي وتنقل حضري وبلاستيك -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةUN HABITAT ، وهو برنامج يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل؛ لمناقشة المشروعات المقترحة للتعاون في مجالات إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي والتنقل الحضري والتلوث البلاستيكي، من خلال الاستفادة من التمويلات المتاحة من الجهات المانحة؛ مثل مرفق البيئة العالمية GEF، وصندوق المناخ الأخضرGCF ، وصندوق التكيف Adaptation Fund .

جاء ذلك، حسب بيان وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال مع صندوق المناخ الأخضر.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إمكانية التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة، في تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الذكية (SWIFT) في عدد من المدن المصرية؛ خصوصًا في ما يخص مخلفات الهدم والبناء والمخلفات البلاستيكية، وإمكانية تطبيقه على محافظة الجيزة كخطوة نموذجية لرسم المنظومة وتطبيقها، وذلك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في إطار مشروعات الجاهزية؛ حيث يستهدف المشروع بناء القدرات للأجهزة المحلية المعنية وإصلاح السياسات.

وناقشت فؤاد آخر مستجدات إعداد مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة، بالتعاون مع البرنامج ومنظمة الأغذية والزراعة FAO ومرفق البيئة العالمية وصندوق التنوع البيولوجي العالمي، والذي يستهدف دمج ممارسات استعادة التنوع البيولوجي والتكيف مع المناخ من خلال تبني استراتيجيات التكيف مع المناخ في الوادي الجديد، التي تقوم على تقييم التنوع البيولوجي ورسم الخرائط التفاعلية لتغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية والزراعية، وإشراك القطاع الخاص والتمويل المستدام وتنمية السياحة المستدامة، والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات.

وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع تناول أيضًا التعاون في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع المناخ، من خلال استعادة النظم البيئية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في الساحل الشمالي لمصر بالتعاون مع صندوق التكيف، وفي إطار تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعةENACT ، وإدارة النظم البيئية البحرية المستدامة، والبنية التحتية الخضراء لحماية السواحل، الحوكمة والتمويل للحلول القائمة على الطبيعة، وإشراك المجتمعات المحلية، حيث أشارت إلى إمكانية التعاون في العمل على إعلان محمية بحرية جديدة في ساحل البحر المتوسط المصري.

وعرض أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج موئل، إمكانية التعاون في تكرار نجاح مشروع كايرو بايك المنفذ في القاهرة كأحد نماذج التنقل الحضري، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من الشركاء، بحيث يمكن تكرار التجربة في المدن الخضراء؛ مثل شرم الشيخ والغردقة، وأبدى الرغبة في تقديم الدعم في تنفيذ أنشطة مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء التابعين لوزارة البيئة.

وأشار رزق إلى إمكانية التعاون مع وزارة البيئة في معالجة التلوث بالمخلفات البلاستيكية، من خلال بناء الطرق المبتكرة، بدمج المخلفات البلاستيكية المعالجة في خلطات الأسفلت لتعزيز متانة الطرق واستدامتها مع تقليل التأثير البيئي، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، بما يساعد على تقليل المخلفات البلاستيكية بالمدافن الصحية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتم الاتفاق على إعداد وثائق مقترحات المشروعات المطروحة لمناقشتها مع الجهات الشريكة سواء من الحكومة أو الجهات المانحة؛ للوقوف على إمكانية تنفيذها بما يتناسب مع أولويات العمل.