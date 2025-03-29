الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الفطر المبارك

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن جلالة ملك البحرين قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، حيث تمنى لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً كل التقدم والرخاء، داعياً الله عز وجل أن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.