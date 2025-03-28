تجهيز الساحات للصلاة.. خطة المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة التنمية المحلية، تعليمات مشددة إلى جميع المحافظات وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، ولضمان راحة المواطنين خلال إجازة العيد.

تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية

تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل محافظة، وأخرى فرعية في المدن والأحياء لمتابعة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة.

ويتم المتابعة الفورية مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

استعدادات خاصة لصلاة العيد

- تجهيز الساحات والميادين وإصلاح الطرق المؤدية إليها.

- رفع كفاءة الإنارة في الشوارع والمناطق المحيطة بدور العبادة.

- إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود وصلات مكشوفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

رفع الاستعدادات في المستشفيات والمرافق الصحية

- توافر الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

- إمداد المستشفيات بالأدوية والأمصال اللازمة.

- إزالة الإشغالات حول المنشآت الصحية لضمان سهولة الوصول إليها.

خطة مرورية مشددة لضمان السيولة في الشوارع

- تكثيف التواجد المروري بالمواقف والميادين لضبط الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

- مراقبة حركة المركبات داخل المحافظات والتأكد من صيانة وسائل النقل العام وانتظام خطوط السير.

تعزيز النظافة في الشوارع والحدائق العامة

- رفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول خاصةً حول دور العبادة.

- الاهتمام بنظافة الحدائق والميادين العامة لاستقبال المواطنين خلال الإجازة.

- التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

تأمين احتياجات المواطنين من السلع والخبز

- متابعة المخابز لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين.

- تفعيل لجان تفتيش دورية على الأسواق والمعارض لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.

إجراءات صارمة ضد المخالفات والتعديات

- الإزالة الفورية لأي بناء مخالف أو تعدٍ على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الأمن.

- تفعيل حملات رقابية مشددة لمنع أي تجاوزات قانونية خلال العيد.

تشديد الرقابة على المراسي والعائمات

- تشكيل لجان تفتيش تضم ممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية لضمان الالتزام بالسلامة.

- التأكد من صلاحية التراخيص ومنع التحميل الزائد على العائمات النهرية.

- تعيين فرق إنقاذ على الشواطئ لحماية المواطنين أثناء التنزه.

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