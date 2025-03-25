البرلمان يحذف مادتين من قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليهما

كتب نشأت علي:

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف مادتين من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، والمتعلقتين بالحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة.

وكانت المادة (28) المحذوفة من مشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب من مقدمي الخدمة، بخطئه الطبي، في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

كما وافق مجلس النواب على حذف المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي كانت تنص على: "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته".