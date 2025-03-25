وزيرة البيئة: نسبة تولي المرأة المناصب القيادية بالوزارة وصلت 50.4%

القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الدور الذي تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين وضع المرأة المصرية، وتعزيز مكانتها، للمشاركة فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرة إلى ترجمة ذلك أيضاً فى تضمين برنامج عمل الحكومة الذي شمل أهدافًا رئيسية واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم تقريراً حول جهود وإنجازات وحدة المرأة فى وزارة البيئة وجهازيها شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ، وهى تعد واحدة من الوحدات ، التي أنشأتها وزارة البيئة، لتكافؤ الفرص، ونشر الوعي البيئي بين المرأة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأهداف، حيث تعمل الوحدة على محورين أساسيين، هما مراعاة النوع الاجتماعي في منظومة العمل الإداري بجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وإدراج المساواة في النوع الاجتماعي كمبدأ رئيسي لضمان تحقيق الاستدامة البيئية في كافة السياسات والخطط البيئية.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الى الدور الذي تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين وضع المرأة المصرية، وتعزيز مكانتها، للمشاركة فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مشيرة إلى ترجمة ذلك أيضاً فى تضمين برنامج عمل الحكومة الذي شمل أهدافًا رئيسية واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة .

وأكدت وزيرة البيئة، على العمل على تشجيع وتنشيط دور القيادات النسائية في وزارة البيئة وجهازيها وإعطاء دور أكبر للمرأة في المهام والأنشطة، كما تم إعداد خطة بناء قدرات سنوية لفرق عمل وحدة المرأة بالفروع الإقليمية وتنفيذها من خلال الوحدة أو بالتعاون مع جهات مانحة مثل برنامج الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف، كما تم تدريب ١٧٩ متدربة من الوزارة بدءاً من مارس 2024 وحتى مارس 2025.

كما قامت وزارة البيئة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني للتعاون في مجال المشاركة الإيجابية للمرأة في العمل البيئي مثل مؤسسة الوفاق للبيئة والتنمية المتكاملة بكفر الشيخ والمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة بالعاشر من رمضان.

وتشير الإحصاءات الدورية لنسبة العاملات بالوزارة ونسب المرأة بالوزارة في المناصب القيادية، حيث تبين أخر إحصاء تم فى (فبراير 2025) وصول المرأة إلى نسبة 50.4 % من شغل المناصب القيادية وهي نسبة مثالية بالمقارنة بإجمالي نسب المرأة العاملة في الوزارة في جميع المستويات الوظيفية والتى تقدر بحوالي 27% من إجمالي العاملين بالوزارة بجهازيها.

وشاركت وزارة البيئة من خلال وحدة المرأة وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة فى رفع الوعى البيئي وتنظيم برامج تدريبية وأنشطة لكافة فئات وشرائح المجتمع،وذلك في مجال حماية البيئة وقضايا البيئة المختلفة، حيث بلغت ٣٥٧ ندوة، و١٢ ورشة عمل، إضافة إلى تنظيم ٢ مهرجان بيئي، وقد شارك واستفاد منها ما يقارب من ٩٠٠٠ من سيدات ورجال المجتمع المدنى والطلاب والأطفال، كما تم تقديم الدعم لعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية بعدد من الشتلات الأشجار.

وقد تناولت ورش العمل والندوات موضوعات بيئية مختلفة حول التمكين الاقتصادى للمرأة في المشروعات البيئية، وأهمية الوعي البيئي للأسرة والحفاظ على البيئة من التلوث والحد من استخدام البلاستيك، كما تم تنظيم ندوات علمية عن المحميات الطبيعية في مصر، والتعريف بالتنوع البيولوجي، إضافة إلى كيفية التخلص الآمن من المخلفات المنزلية.