استجابة سريعة| وزير العمل يوفر عملًا لكفيف بالمنيا.. والتحقيق مع مدير مكتب التشغيل

كتب- أحمد السعداوي:

قالت وزارة العمل إن مواطنًا من ذوي الهمم استلم فرصةَ عمل لائقة، ويجري الآن التحقيق مع مدير مكتب التشغيل بمنطقة العدوة بالمحافظة؛ لإهماله في العمل، وتقاعسه في استقبال هذا المواطن بشكل لائق وكريم. وبحسب بيان اليوم الثلاثاء ،

وجاءت تلك الإجراءات، حسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، بمتابعة عاجلة، وتوجيهات مباشرة واستجابة سريعة من محمد جبران، وزير العمل، لمديرية عمل محافظة المنيا، بتوفير فرصة عمل لمواطن من ذوي الهمم من سكان المحافظة، بعد تعرضه لسوء المعاملة من مدير مكتب تشغيل منطقة العدوة، حيث جرى إحالة "مدير المكتب" إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه، بعد تقاعسه في الوجود داخل مقر العمل في الأوقات الرسمية المقررة، ولتعامله مع هذا المواطن بشكل غير لائق.

وقالت د.ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، إنها تلقت مكالمة تليفونية يوم الجمعة من وزير العمل، يوجه فيها بسرعة إيجاد فرصة عمل للمواطن أسامة رشاد محمد، من ذوي الهمم "كفيف"، وبالفعل تم التواصل مع المواطن وتوفير فرصة عمل لائقة له داخل شركة جولدن للملابس.

وأضافت صلاح أن الوزير وجه بالتحقيق مع مدير مكتب التشغيل، وبالفعل يجري الآن التحقيق معه، وأوضح الوزير أن اتصاله يوم الجمعة، في أوقات العطلة الرسمية، وبعد تلقيه استغاثة بتفاصيل الواقعة، دليل على اهتمامه بسرعة الاستجابة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع حقوق المواطن على رأس الأولويات؛ خصوصًا ذوي الهمم، وكذلك سرعة التعامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام إهمال كل موظف لا يؤدي عمله على أكمل وجه، ويتعامل بشكل غير لائق مع المواطنين طالبي الخدمة.

وقال الوزير أيضًا إن ما حدث رسالة واضحة تؤكد أنه لا تهاون مع موظف لا يقوم بواجبه وغير ملتزم بالتوجيهات، كما أنها رسالة مفادها أن المواطن المصري محل اهتمام وتقدير الرئيس والحكومة.