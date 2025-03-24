للمصابين بالجلطات.. نصائح مهمة قبل استخدام دواء "الوارفارين"

كتب- أحمد جمعة:

يُعد دواء "الوارفارين" من أهم الأدوية المضادة للتجلطات، إذ يُستخدم للحد من تكون الجلطات الدموية التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتات الدماغية والانسداد الرئوي.

ورغم فعاليته الكبيرة، إلا أن استخدامه يتطلب حذرًا شديدًا والتزامًا صارمًا بالتعليمات الطبية، نظرًا لتأثيره المباشر على سيولة الدم وإمكانية حدوث نزيف في حال عدم الالتزام بالجرعات المحددة.

ونشرت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح والإرشادات التي يجب على المرضى اتباعها لضمان استخدام آمن وفعّال لهذا الدواء، والأطعمة التي قد تؤثر على فعاليته، وأهمية المتابعة الطبية المنتظمة.

وقالت الهيئة إن عقار الوارفارين أحد الأدوية المضادة للتجلط التي تُصرف بوصفة طبية، ويُستخدم في علاج جلطات الدم أو الوقاية منها حسب الحالة الصحية.

ويتأثر مستوى الوارفارين في الجسم بالعديد من الأدوية والأطعمة التي يتم تناولها، ومن أمثلة التفاعلات الدوائية للوارفارين التفاعل بينه وبين الباراسيتامول (الخافض للحرارة والمسكن للألم)، فعلى الرغم من أن الباراسيتامول مسكن آمن، إلا أن تناوله بجرعات تفوق 1.3 – 2 جرام يوميًا لعدة أيام من الممكن أن يؤدي إلى زيادة تأثير الوارفارين عن المعتاد، وقد يجعل الشخص أكثر عُرضة للنزيف.

ووجهت الهيئة عددًا من النصائح للمرضى الذين يتناولون الوارفارين، تشمل:

- الحرص عند استخدام الباراسيتامول، واستخدامه لفترات قصيرة وبجرعات محدودة، والرجوع إلى الطبيب المعالج قبل البدء في استخدام أي أدوية أو مسكنات من شأنها أن تتفاعل مع الوارفارين ليحدد ما يلزم من متابعة.

- إبلاغ الطبيب فورًا إذا ظهرت أي أعراض نزيف أثناء العلاج بالوارفارين.

- استشارة الصيدلي بخصوص التفاعلات الدوائية الأخرى للوارفارين، والحرص على معرفة الأدوية التي تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الصداع والبرد، وكذلك حساب الجرعات الآمنة التي يمكن تناولها من هذه الأدوية خلال اليوم.

- ضرورة مراجعة الطبيب قبل تناول أي دواء آخر أو تغيير العادات الغذائية لكي لا تؤثر على الجرعة الموصوفة.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة حدوث أي آثار جانبية من الأدوية يجب إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.

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