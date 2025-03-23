ارتفاع كبير في الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل والذي يتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقالت غانم، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بداية من غدًا الاثنين على أغلب المناطق، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 25 درجة وتصل لـ 33 درجة بنهاية الأسبوع.

وأكدت أنه من المتوقع أن تكون ذروة ارتفاع الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين آخر يومين بشهر رمضان، ولكن مع بداية الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتشهد أجواء العيد حالة طقس دافئة على كافة الأنحاء الأنحاء .

وتابعت: بداية الأسبوع المقبل ستتراجع الحرارة بشكل طفيف لتسجل 27 درجة على القاهرة أيضًا.

وحذرت المواطنين من التغيرات السريعة في الطقس، حيث من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى، ولكن ليس إلى مستويات البرودة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بل ستكون الأجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية واصطحاب جاكيت خلال فترات الليل نظرا لتراجع الحرارة، لافتة إلى أنه الوقت مبكرا على ارتداء الملابس الصيفية.